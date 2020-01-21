Артистка поделилась необычными кадрами, на которых показала себя в новом стиле

Образы Ани Лорак вызывают массу обсуждений в сетях, люди делятся абсолютно разными мнениями

Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с поклонниками Инстаграм новыми снимками. Артистка покоряет фанатов своими образами, а также привлекает других пользователей, которые находят во внешности певицы изъяны, пишет Рoliteka.net.

В этот раз знаменитая артистка поделилась необычными кадрами, на которых показала себя в новом стиле и засветила свой спортивный стиль. Так, Каролина опубликовала видео, на котором позирует в свободном, несколько домашнем наряде.

Напомним, сама артистка находится в Калифорнии уже несколько недель.

И днем ранее Лорак удалось удивить поклонников снимком, сделанным на прогулке в калифорнийском городе. Сама она позировала в свободной темно-зеленой толстовке и серого цвета джинсах, дополнила певица свой лук такого же цвета удобными кроссовками. Отметим, ранее Лорак уже хвасталась фото из Лос-Анджелеса.

При этом, как оказалось совсем недавно, отдыхает она там не одна, а с молодым любовником Егором Глебом.

Ранее мы сообщали, что Ани Лорак отменяет свое известное концертное шоу «Дива» и соло-концерты в разных городах РФ.

Многие сольные концерты артистки оказались под угрозой срыва, людям велят сдавать купленные на выступления билеты.

Организаторы говорят о «технических причинах» проблем с отменой концертов, но в сети активно муссируют тему о плохом самочувствии Каролины. В россСМИ сразу же вспомнили предыдущую, и единственную в карьере певицы, отмену концерта – тогда Лорак имела серьезные проблемы с почками.

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