Племянница легендарной украинской исполнительницы Софии Ротару Соня Кей опубликовала стильное фото

Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на опубликованном снимке в инстаграм Соня Кей позировала в Торговом центре в Киеве. На фото она сидит в желтом кресле, улыбаясь и закинув ногу за ногу. Ее внешний вид удивил фолловеров, ведь девушка оделась во все черное. На ней черные джинсы, черные ботинки с блестками и черная кофта с гольфом. Свои черные волосы девушка уложила волнами на грудь.

«Я киноман, обожаю смотреть фильмы разных жанров, особенно action, comedy и thriller, иногда даже фильмы ужасов, но это бывает редко, потому что потом мне страшно заснуть. Вот думаю, какой бы посмотреть фильм? Кто что посоветует?», – спросила у своих поклонников племянница Ротару.

В комментариях пользователи сети начали не только отвечать на просьбу звезды, но и комментировать ее внешний вид.

«Я люблю смотреть старые фильмы, комедии сняты десятки лет назад», «Супер», «Счастливого дня смерти 1 и 2 🤟💔💋», «Того посмотри», – пишут в сети.

Напомним, что ранее Соня Кей показала свое лицо. Она накрасила стрелки и синие тени на глазах, а также подчеркнула контуры губ карандашом. Из образа выбиваются только ее брови, которые слишком светлые по сравнению с цветом ее волос.

Также девушка выбрала белый цвет лака для ногтей, хотя в ее нарядах довольно редко встречается этот цвет.

Так как певица опубликовала видео недавно, поклонники не успели оценить это видео, хотя уже начали появляться первые комментарии, в которых фолловеры назвали ее «очень красивой».

«Бонжур», – поприветствовала она поклонников в сети.

Также для видео она выбрала черный гольф с заклепками на рукавах.

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