Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях
Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников, сообщает Politeka.
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Звезда довольно жестко следит за фигурой и уделяет внимание тренировкам даже в отпуске.
Такие физические нагрузки и постоянные концерты положительно сказываются на внешнем виде Светланы. Свою подтянутую фигуру она демонстрирует как в клипах, так и на сцене, где выступает в весьма откровенных нарядах. Впрочем, певица любит и отдохнуть, что показала сегодня в Инстаграм на своей странице.
Не так давно певица отправлялась в небольшой отпуск заграницу. В этот раз под фото, на которых Светлана позировала в золотистом купальнике и синем платье с вырезами, она рассказа о цели своего отдыха. Как выснилось со слов певицы, она просто хотела отдохнуть в течение месяца, однако не выдержала и уже готова вернуться к работе.
«В прошлом году я приняла решение отдыхать весь январь . набираться сил на весь год . но, понежившись на солнышке 10 дней поняла , что сильно соскучилась... по работе .... вернулась на недельку , отработала пару тройку концертов , и обратно мчу на солнышко , к деткам🙆♀️🌴кайф🌴 А как ваш январь?», – написала Лобода под постом.
Также недавно в разделе Стори звезда решила показать ранние кадры выступления. Так, певица разместила серию снимковв синем блестящем костюме.
Как видно, перед камерой Лобода появилась в синем сверкающем костюмчике, который состоит из крошечной юбочки – она скреплена декоративными цепочками по боках, и такого же крошечного топа с объемными элементами на плечах. На голове звезды огромная шляпа, которую фолловеры назвали торшером, так она на него похожа.
Напомним, Лобода устроила горячие танцы в компании стройных девиц.
Как сообщала Politeka, раздетая Лобода показала идеальное тело в необычном виде, просто не узнать.
Также Politeka писала, что знойная Лобода потрясла упругими формами в платье из блесток.