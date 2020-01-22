Анастасия Евтушенко из "Женского квартала" едва не погибла во время съемки фильма “Посторонний”

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу “Женского квартала”

Фильм «Посторонний» на днях получил новую престижную награду на международном кинофестивале. Ужастик Дмитрия Томашпольского победил в номинации «Лучший оригинальный сценарий» на фестивале фильмов ужасов Hollywood Blood Horror Festival в Лос-Анджелесе Анастасия Евтушенко из «Женского Квартала» сыграла внем главную роль.

Ранее лента уже получила не менее почетные награды на международных кинофестивалях в Японии, Канаде, Колумбии и США.

Накануне будущей премьеры Евтушенко рассказала о своих эмоциях от съемок и как едва не погибла во время съемки одной из сцен.

Анастасия говорит, что роль запомнилась множеством связанных с водой сцен.

«А однажды, во время съемок одной из сцен я чуть не утонула», - признается Анастасия.

Героиня Евтушенко по сценарию должна была опуститься на дно бассейна и находиться под водой некоторое время. К рукам и ногам актрисы для надежности привязали грузики и погрузили ее метра на три.

“Я даже начала захлебываться, а в голове мысли: «Ну все, наверное, я уже тону»”, - рассказала Настя. Со второй попытки и после нескольких дублей эту сцену все же отсняли.

В другом кадре Анастасии предстояло выпить выпить залпом три больших стакана воды, однако из-за большого количества дублей она в итоге выпила до 10 литров, что оказалось физический крайне сложным занятием.

Впрочем, количество наград фильма и хвалебные отзывы об игре Евтушенко, вероятно, смогут компенсировать трудности на съемках.

Напомним, что звездные девушки из "Женского квартала" приготовили украинцам праздничный выпуск шоу . Накануне актрисы популярного шоу рассказали о своих утренниках и поделились фотографиями из детства.

Так, известная красотка Валерия Товстолес рассказала, как в детстве играла Снежинок и Восточную принцессу. Как отметила артистка, последний костюм мама сшила ей сама и девочка еще долго в нем встречала праздники. А в Деда Мороза перестала верить еще в пять лет, узнав в костюме папу.

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