Популярная украинская певица MARUV засветила идеальные формы в купальнике во время отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, MARUV обратилась к своим поклонникам и поблагодарила их за помощь в передаче на Бали «важных вещей». Как можно заметить, что звезда позирует на камеру в одном купальнике, который эффектно подчеркивает ее формы.

Уточним, что в одной из своих предыдущих Сторис MARUV жаловалась на проблемную акклиматизацию по приезду на отдых.

«Это утро на Бали. Если вы собрались ехать в такую жаркую страну с наших краев, то обязательно берите с собой что-то от срачки, температуры, болячки, и так далее. Потому акклиматизация тут жесткая. Вчера все было классно. А сегодня уже не классно. И чтобы не испортить себе половину отпуска, обязательно возьмите с собой…», - говорила она.

Как сообщалось ранее, недавно прославившаяся украинская певица MARUV, которая любит хвастаться откровенными танцами и удивлять необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.

В Инстаграм звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться различными жаркими моментами из своей жизни.Этот раз не стал исключением.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

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