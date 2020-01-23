Жена российского комика и резидента Comedy Club Павла Воли Ляйсан Утяшева попалась в объектив папарацци.

Фотографию 34-летней звезды опубликовали российские СМИ. На снимке известная спортсменка и телеведущая Утяшева выглядит не самым лучшим образом. Ее лицо заметно постарело, а сама женщина выглядит уставшей.

Отметим, что большинство снимков на официальной странице в Инстаграм Утяшевой выглядят прекрасно. На большинстве фото у нее идеальная прическа и красивая кожа. Но, как известно, большинство знаменитостей редактирует свои фотографии перед публикацией. В итоге их внешность выглядит идеально.

Кстати, последние несколько постов спортсменки посвящены отдыху в США. Там Утяшева находится со своим мужем Павлом Волей и двумя детьми. На последних фотографиях заметно, что звезда сменила имидж – коротко подстриглась и покрасила волосы. Поклонники артистки плохо отреагировали на такие перемены.

«Видимо поменяли стилиста...прическа ужас», «Неужели вся ваша шикарная шевелюра, это нарощенные волосы были?», «С прической что-то не так..цвет..но постригли как-то не очень нравится», «Леся, у тебя с волосами беда. Прекращай с экспериментами», «Новый образ прекрасен...но парикмахеру.. руки надо оторвать!! Волосы конечно..вырастут!», «Каре вообще не идёт, волос как нет, а их и так нет!!! И на такую стрижку нужно делать укладку..Ужасно..», - отмечают поклонники.

Судя по всему, спортсменка прислушалась к поклонникам, или просто планировала такие эксперименты давно, но на следующем видео она появилась с еще более короткой прической. Утяшева опубликовала целую серию фотографий, которые, по ее словам, сделал их с Павлом сын Роберт. Поклонники тепло отреагировали на фото, отметив, что их пара является одной из самых крутых в российском шоу-бизнесе.

Напомним, что Павел Воля устроил разнос властям РФ, яркое видео.

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