Надя Дорофеева продемонстрировала стройную фигуру в черном купальнике
Известная украинская артиска "рванула" на отдых с супругом Владимиром Дантесом, и, уже, видимо, возвращаясь - решила покрасоваться на безлюдном пляже напоследок. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram солистки "Время и Стекло".
Так на новом опубликованном кадре Надя Дорофеева стоит на небольших камнях у самой береговой линии - прибой у ног артистки, голубое небо, экзотическая растительность и сама Надя в простого кроя купальнике, но выгодно демонстрирующий пикантные участки тела знаменитости - фото получилось эффектным.
Волосы певица распустила, свои руки свела на груди и улыбалась:
«Ну всё, последнее фото возле пальм, обещаю дальше постить только холод», - подписала артистка свой новый снимок.
Поклонники звездной украинки на такое "заявление" ответили массой комментариев по типу: "еще, еще и еще" - мол, не переставайте постить такого рода снимки. Также фаны исполнительницы отметили, что Надя "стройняшка" и просто "красавица".
Ранее артиска покрасовалась перед камерой в откровенных пляжных нарядах.
Так на новом опубликованном Надей видео она позирует, примеряя на свое подтянутое тело разнообразные купальники - файл оформлен с помощью популярного приложения. Таким образм, Дорофеева молниеносно меняет купальники и пританцовывает под известный англоязычный трек.
Помимо того, что исполнительница показала свою явную худобу и стройные ножки, а также частично "сверкнула" грудью и все-таки она еще и заставила своих фанов сомневаться "не беремена ли звезда?". Поводом для сомнений послужил округлившейся животик певицы.
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