30-летняя украинская актриса, победительница проекта "Танці з зірками 2019" Ксения Мишина пришла на показ телеканала СТБ вместе со своим сыном, которому недавно разрешила покрасить волосы в синий

Они вместе много фотографировались и дурачились. Об этом сообщает Рoliteka.net. со ссылкой на страничку в Instagram звезды украинского шоу-биза.

«СТБ, спасибо за красивое, позитивное утро... Пусть каждый последующий год будет все более насыщенней и ярче...🎈 Желаю Быть частью вашего творчества forever !!! ❤️», – написала актриса в сети.

На качественных фото звезда случайно засветила неровности на коже на лице, а именно, родинки и прыщи, которые ей стилисты тщательно маскировали под слоями грима.

Мишина для публичного выхода лишь подвела брови и накрасила ресницы черной тушью.

Так, в комментариях актрисе написали много комментариев, несмотря на недостатки кожи.

«Красивая😍», «Синенький самый крутой», «Какая крутая мама😍 жаль, у меня такой нет», «Бомба!», «Супер», «Ксения! Здравствуйте! Я всегда слежу за вашим творчеством и смотрю все ваши фильмы. То,что вы классная актриса- это даже не обсуждается. Мне очень нравится что вы всегда со своим сыночком. Обычно говорят мне повезло с родителями, а кому-то с детьми. А вам сразу повезло обоим, потому что у вас прекрасный сын, а у Платона прекрасная любящая мать.», «Лучшие», «Желаю чтобы съемки сериала проходили легко и быстро) чтобы не винекло никаких трудностей! Удачи! Ну и конечно нужно сказать, что ты лучшая и самая красивая ...!!!», «Ксюша, ты энерджайзер», – отметили в сети фанаты Ксении Мишиной.

Напомним, победительницу «Танцев со звездами» спустили с лестницы

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