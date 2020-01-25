Звезда сети и ТВ, некогда ведущая «Орел и Решка » Анастасия Ивлеева решила попозировать перед профессиональным фотографом и сменила, к случаю, имидж

Артистка превратилась из "бунтарки с малиновым цветом волос", в практически гламурную блондинку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram россиской юмористки.

Так на новом опубликованном в сети кадре, девушка предстала в блестящем наряде - топе и удлиненной юбке с внушительным разрезом в районе ног. На голове у артистки красовался, вероятно, парик - она вытянула свою руку вперед, перед ней стоял какой-то парень, наверное, партнер по съемочной площадке.

Больше всего поклонников звезды впечатлили подкачанные ножки артистки, дескать, "вот это объемы, солидно", а также уверенность Анастасии в студии и, кроме того, ее подтянутое тело в целом и, как обычно, позитивный настрой отношении любого дела, за которое она берется.

Ранее сообщалось о том, что Настя перекрасила волосы в «ядерный малиновый». Настя позирует у зеркала, и с помощью типичного сэлфи показывает, как преобразилась. Преобразилась, считают одни, другие – что знаменитость себя «изуродовала».

Звезда «Орла и решки» большая любительница всяких экстравагантных выходок, в частности – она не прочь частых экспериментов со внешностью. Что ж, похоже, под Новый год артистка решила превратиться в персонажа из Диснеевского мульта.

Стоит также отметить, что многим ее фанам образ понравился:

«Ничего себе!»

«Жжете»

«Молодца»

«Очень круто»

Напомним, что ведущая «Орла и Решки» засветила подкачанные ягодицы.

Как сообщала Politeka, Элджей сделал Ивлеевой интимный подарок.

Также Politeka писала о том, что Настя Ивлеева отказалась от женственного образа.