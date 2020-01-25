Известная певица Алина Гросу продолжает удивлять поклонников на своей странице новыми фото и видео
Так, певица, ставшая знаменитой еще в детстве, ошарашила своих поклонников очередными яркими кадрами, сообщает Politeka.
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В этот раз артистка показала один из зимних кадров во время новой фотосессии. Так, на представленном фото Алина показала себя в нежном образе, позируя в зимнем красном свитере с белыми оленями, синих джинсах и белых сапогах. Волосы артистки красиво уложены и накручены, образуя упругие локоны.
При этом часть кадра скрыта, а сама Алина выглядит несколько грустно с серьезным выражением лица.
Под фото Гросу решила написать стих, который она сочинила давно. Алина подумала, что им стоит поделиться с фанатами:
«Стих старый, но сегодня откопав его - решила сразу поделиться с вами:
❤️❤️❤️Как стрелки на хрустальном циферблате
Разделят полночью сегодня и вчера,
Я вновь уйду...в слегка примятом платье..
Растрепанном не ветром сентября..🍂👗🍂👗🍂👗
Я вновь сбегу, как в сказке, обреченно...
Лишь тыквы нет...карет и волшебства..
Уйду и вспоминаю увлечённо
Не бал, не принца, а твои уста.. 🌬🌬🌬🌬🌬💨❤️Уйду.. обременённая судьбою,
Там ждут меня.. так нужно..так должна..
И скрипнув дверь отрежет путь за мною
В тот мир, где я с другим.. но где одна.. 💔💔💔💔💔Как день сурка вся жизнь... перед глазами
И мечется душа чужой тропой..
Не счастлива, грустна..но ноги сами..
Ведут меня всегда..всю жизнь.. домой...🌇🌇🌇🌇🌇 У золушки есть туфелька..есть выход..
А мне б найти к свободе черный вход..
Ненужно мне чудес, ненужно выгод..
Я, как Пьеро..судьба - как кукловод..🤡🤡🤡🤡🤡🤡Так бесконечен каждый миг до новой встречи..
И лишь с тобою стрелки всё спешат..
Я жду, как вечность тот особый вечер..
Чтоб никогда часов не наблюдать ..🕰🕰🕰🕰🕰🕰», – написала Алина.
Также Алина удивила сеть кадрами из гримерки, позируя в изящном тонком платье черного цвета. Певица выставила вперед ножки, показывая стройность своей фигуры. В подписи звезда ответила, что ждет от поклонников ответа на вопрос: какая из фото выглядит лучше.
Вот что написали пользователи сети Инстаграм:
«Обе хорошие, хотя одинаковые», «Какой-то взгляд не понятный Как из мрамора.В этом и прелесть. 👍💖», «Ти классная алина гросу», «Красотка💐❤️», «А есть вариант 3 ?», «КРАСОТКА твої всі фото шикарні❤❤❤», «😱жесть,так не природно(((».
Также Алина поразила новым имиджем, которым похвасталась в социальной сети Инстаграм. Как известно, недавно Алина вернулась домой, в Киев, откуда активно постит новые снимки.
Девушка представила в Инстаграм также серию фото, на которых позирует в компании радиоведущего, к которому приходила на эфир. Как оказалось, Алина собралась выступать на радио "Пятница". В подписи к фото звезда проинформировала об этом, показав себя в компании незнакомого мужчины.
Напомним, что откровенные фото Гросу всколыхнули сеть.
Как сообщала Politeka, Алина уже давно «не пчелка».
Также Politeka рассказывала, что Алина Гросу показала формы через откровенное декольте.