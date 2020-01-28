В сеть попали фото звезд до того, как они стали популярными

Украинские селебрити не всю жизнь обладали красотой и идеальной фигурой. В сети опубликовали фото знаменитостей до начала их карьеры. Мало кто узнает в этих пышках тех, кого мы каждый день видим на экране телевизора. Об этом пишет Politeka.net (чтобы посмотреть видео по теме, доскролльте страницу до конца).

Светлана Лобода до начала карьеры не имела таких выразительных черт лица, которые можно сейчас увидеть на всех ее селфи в соцсети. Она увеличила и без того пухлые губы, убрала горбинку на носу, исправила форму бровей и многие другие недостатки в себе. Сейчас звезда покоряет сцены своей идеальной фигурой и лицом, а также воспитывает двух дочерей.

По слухаем, она покорила немецкого рок-музыканта Тилля Линдремана.

Маша Ефросинина когда-то давно была пухленькой, это сейчас фигуре Маши может позавидовать каждая вторая девушка. Четко выраженные скулы, длинные ноги, и худощавое телосложение. Но в молодости Маша не могла похвастаться идеальной внешностью. Будущая ведущая была очень закомплексованной из-за своего веса.

Тина Кароль тоже была когда не образцом безупречности, как сейчас. До того, как ступить впервые на сцену, Татьяна могла позволить себе вдоволь наесться за ужином и выйти на улицу без макияжа. Также носила ровные волосы, не укладывая их каждый день волнами на одну сторону, как она любит делать это сейчас.

Надя Дорофеева за последние годы стала настоящей иконой стиля в Украине. Но в детстве, как говорит сама Дорофеева, она была очень худая и высокая, а также имела довольно пухлые щеки. Тогда над ней все смеялись и считали ее, мягко сказать, «не очень», а сейчас она замужем за красавцем Владимиром Дантесом, и ей завидуют все девчонки Украины.

Напомним, Дорофеева без штанов засветила лишнее прямо на сцене

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