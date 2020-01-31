Победительница "Танців з зірками 2019", актриса Ксения Мишина опубликовала фотографии с сыном, Платоном

На первом снимке представлены только глаза матери и ее ребенка, пишет Politeka.net. Ксения и Платон прикоснулись щека к щеке, закрыв губы воротниками свитеров. Оба смотрят в объектив.

На втором снимке актриса позировала в плаще и коротком платье. Яркий салатовй пояс на плаще подчеркнул тонкую талию звезды. А длина наряда позволила рассмотреть стройные ножки Мишиной.

Ксения улыбалась и протянула руку к голове сына.

Платон, с необычным цветом волос, позировал в салатовой толстовке и черных джинсах, показывая сердечко.

В посте Ксения рассказала, что учит сына интуиции, вере и дружбе с самим собой.

Также Мишина рассказала, кем мечтает стать ее сын: "миллиардером, неважно, лишь бы много зарабатывать, президентом, ведь у него куча денег и много власти".

По мнению звезды, такие желания диктует социум и иногда ей становится грустно от этого.

"Хотя может это все и наоборот крутые желания и аффирмации ?)))

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Как у вас дела обстоят с подобными темами?

Критика принимается только без оскорблений, в частности ребёнка, либо сразу в блок", - написала артистка.

За час прост собрал более 8000 лайком и много комментариев.

"Ксюша, а папа чему учит сына? 🤷‍♂️", "👍дети это все 👼👼👼Красавчик 👌", "это не плохие желания 👍 главное, чтобы в дальнейшем способы достижения этих желаний были корректными) молодец, мальчик, амбициозный...", "😍 круто", "У нас аналогично по поводу подарков деду морозу и кем ты хочешь стать🤦‍♀️...", "Желания превратите в мотивацию для учёбы,чувства ответственности и т.д😎", "Суперские 🤗 ", "Нереальное фото!!!!! 🖤", "Вы прелестны😍", "Может это и есть его будущее бизнес или политика )У меня дочка творческая личность рисования это её стихия рукоделия , хотя мы с мужем очень хотим чтоб стала адвокатом...", "Я думаю вашему сыночку суждено стать настоящим миллиардером, главное чтобы счастливым. Ну а счастье с такой мамой ему точно обеспечено", - написали пользователи сети.

Напомним, победительницу «Танцев со звездами» спустили с лестницы

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