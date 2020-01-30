Популярная телеведущая еще больше приоткрыла занавес в свою личную жизнь

Звезда ТВ и сети Регина Тодоренко решила показать трогательный снимок со своим супругом Владом Топаловым и маленьким сыном Мишей

Черно-белое фото семейства получилось очень эффектным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Регины.

Так на новом опубликованном артисткой студийном профессиональном и портретном снимке - она и сын Миша, которому в декабре прошедшего года исполнился годик - внимательно смотрят в объектив, при этом малыш держит в руках что-то на вид, как драгоценность - возможно брошь, а может и изысканную погремушку. Влад в это в ремя любуется малышем.

Снимок получился откровенным и загадочным одновременно, Регина подписала пост так - как оказалось, семья приняла участие в фотосессии для российского глянца:

«Моя крепость Дай Бог, всем такого счастья 🙏».

Поклонникам снимок очень понравился - они пишут о душевном кадре, который украсили красавица-Регина и симпатичный Влад, но главным, безусловно, действующим лицом, получившим наибольшее количество комплиментов - является маленький Миша:

"Прелесть какая"

"Не насмотреться на вас, молодцы"

"Оч круто"

"Милаха"

Ранее звезда телеэкранов также рассказывает о своих путешествиях во время беременности и дает советы молодым – неопытным мамам о том, что делать можно, а чего нельзя во время беременности.

Так свое новое фото в купальнике Регина показала без стеснений – на нем она на шестом месяце беременности позирует на пляже в Греции в голубом купальнике.

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К фото Регина добавила обширную подпись:

«На 6-м месяце мы поехали отдыхать в Грецию. Конечно, беременным нельзя испытывать на себе все процедуры, поэтому я выбрала самые полезные. Самой лучшей процедурой для меня оказался бассейн, больше похожий на исполинское джакузи , в котором я смогла снять напряжение, хоть немного разбить образовавшийся жир на ляжках и в конце концов ПОПЛАВАТЬ!».

Регина уточнила — что все это она делала строго под присмотром врача:

«Кстати, с самого начала беременности у меня появилось жуткое желание плыть, но дома у меня душ-кабина, да и в ванной далеко не уплывёшь. Я начала замечать, что как только принимаю душ, то смеюсь, как ненормальная. Эндорфины атаковали. Вода приносила радость, и я до сих пор не пойму причину. Но с 6-го месяца я плавала в бассейне почти каждый день. Это чертовски тонизирует, появляются силы, хотя раньше я не любила бассейны, предпочитала им ленивое лежание на воде. Когда я зашла первый раз в бассейн через 2 месяца после пиелонефрита, тренер кричала в след: «Регина, вы точно знаете, что беременны?» Я , высунув голову из воды, отвечала: «Я? Да, конечно, знаю, а что?». «Плывите медленнее, а то вы будто кросс сдаёте».

Она добавила:

«…В тот день я проплыла 1,5 км. Дорвалась!!!

После бассейна я обязательно ходила в хамам. ВНИМАНИЕ: НЕНАДОЛГО! Я оценивала свои силы и все риски. В моей голове был настрой: «не навредить здоровью малыша». Именно в хамаме я чувствовала как моя поясница расслабляется и все суставы становятся подвижными , уходит напряжение. И завершением моего ритуала было ОБТИРАНИЕ ЛЬДОМ (снег-машина есть в спортзале). Вот убейте меня, но я была уверенна , что все это поможет мне укрепить иммунитет. И я не ошиблась : за весь период беременности ни разу не простудилась. Здоровья каждому из вас!!!».

Пользователи активно комментируют новое фото Регины Тодоренко – многие пишут ей комплименты, некоторые – критикуют: «Ну и ширина таза», «Разнесло, но всегда прекрасна».

Напомним, Тодоренко попала в больницу из-за серьезной болезни

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