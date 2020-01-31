В ночь на 10 февраля 2020 года пройдет самая престижная премия "Оскар"

В этом году за награду "Лучший фольм 2020" поборятся такие картины: "Ford против Ferrari", "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Джокер", "Маленькие женщины", "Брачная история", "1917", "Однажды… в Голливуде" и "Паразиты".

Давайте вспомним какие картины получали данную награду, начиная с 2011 года, пишет kanalukraina.tv

Итак, в 2011 году награду получил фильм «Король говорит», о герцоге, который заикается и планирует стать королем.

2012 год - лента «Артист» в стиле немого кино.

2013 - триллер «Операция Арго», который рассказывает об операции спецслужб по спасению шести американских дипломатов из Тегерана.

2014 - «12 лет рабства» рассказывает о мужчине, который был похищен и стал рабом.

2015 - чёрная комедия «Бёрдмэн» об актере Риггане Томсоне, который стал известен по роли супергероя Бердмэна.

2016 - «В центре внимания» о сексуальных домогательствах в католической церкви, произошедшим в Бостоне.

2017 - «Лунный свет» об афроамериканце, который приходит к осознанию своей гомосексуальности.

2018 года - «Форма воды» о немой девушке Элайзе, которая работает уборщицей в научной лаборатории. Она влюбляется в подопытного человека-амфибию.

2019 - «Зеленая книга» о джазовом пианисте Доне Ширли и обычном водителе Тони Валлелонги, между которыми со временем возникает дружба.

Напомним, в прошлом году за премию Оскар боролись «Зеленая книга», «Богемная рапсодия», «Фаворитка», «Черный клановец», «Рома», «Звезда родилась», «Власть» и «Черная Пантера».

Ранее мы писали, что премия Оскар служит лучшей рекламой для фильма и рекомендацией к его просмотру.

Фильмы, удостоенные премии Оскар, не говоря уже о нескольких трофеях, автоматически увеличивают кассовые сборы и приобретают популярность.

Картины с премией Оскар получают свой трофей ежегодно, начиная с 1929 года, в Лос-Анджелесе в районе Голливуд.

Фильмы премии Оскар сражаются за звание лучшего из списка, расширенного до 10 картин. До 2009 года фильмы на премию Оскар были представлены из 5 кинолент.

Напомним, кто из актеров номинирован на Оскар : фото голливудских красавчиков.

Как сообщала Politeka, Оскар : сколько номинаций и кто претендует на звание лучшего фильма.

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