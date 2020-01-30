27-летняя украинская певица Анна Корсун, которую все знают как MARUV, решила поставить запоминающуюся точку в своем отдыхе на тропическом курорте

Как передает Politeka.net, красотка поделилась жарким кадром в "сториз" в Инстаграм, на котором предстала в купальнике желтого оттенка с "леопардовыми пятнами". Голубоволосая девушка позировала рядом со стеной джунглей, она повернулась к объективу спиной и выгнулась в соблазнительной позе. Для горячего снимка Аня выпятила роскошную "пятую точку" - самые аппетитные места никого не могут оставить равнодушным. Артистка задрала голову назад, схватившись пальцами за волосы. Градус возбуждения от этого кадра зашкаливает.

"Прощай, Бали. Возможно, как-то еще встретимся", - написала в соцсети MARUV.

До этого красавица показала в сети пылкую любовь в бассейне с мужем Александром Корсуном. Так, парочка целовалась и обнималась, абсолютно не смущаясь, что их кто-либо может увидеть. Более того, Аня решила поделиться пламенными кадрами со своими поклонниками.

"Ты с Сашкой просто🔥🔥👍, классные"; "Такие мимими😻😻😻Очень красивые💝"; "Правду говорят что во время брака муж и жена становятся похожими друг на друга, и ваша пара этому явное доказательство!!!!😍", - писали в комментариях под фото.

На другом снимке певица оперлась о бортик бассейна, посветив шикарной фигурой.

Ранее мы рассказывали, певица обрадовала поклонников: правоохранители установили личность вора, который выкрал ее сумку из авто несколько недель назад, и даже нашли часть похищенных драгоценностей.

Конечно, фанаты артистки были удивлены работой полицейских, но еще больше их ошеломило настоящее сокровище, которое Аня оставила в сумке в машине. Так, среди похищенного: 4 тысячи евро, 2 тысячи долларов, 5 тысяч рублей, 2 тысячи албанских леков, 2 тысячи дирхамов (валюта ОАЭ), 200 гривен, банковские карточки и драгоценные украшения. Ущерб оценивается в более чем 2 миллиона гривен.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

Еще мы писали, что MARUV спела на дне рождения знаменитого продюсера России.

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