Звезда Голливуда Сильвестр Сталлоне записал серьезное обращение к своим фанатам

Об этом пишет Politeka.net ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Соответствующий видеоролик актер опубликовал в своем Instagram.

73-летняя звезда Голливуда Сильвестр Сталлоне решил заснять видео в салоне автомобиля и успокоил своих поклонников, что не собирает сдаваться, несмотря на свой возраст.

"Иногда, когда я просыпаюсь утром, мне совершенно ничего не хочется делать – только отдыхать. Это правда. И если кто-то говорит, что никогда такого не чувствует, он врет. Ощущать себя так иногда – нормально. Но потом я беру себя в руки и иду туда, где могу сделать хоть какой-то вклад в Банк Больших Целей! Повторю свою любимую фразу и сделаю это!" – говорится в подписи к опубликованному ролику.

Сильвестр Сталлоне также сопроводил свою яркую публикацию хештегом "Продолжаю бороться".

Что касается поклонников, то некоторые были ошарашены внешним видом "Рокки". Комментаторы не ожидали, что время не пощадило Сильвестера Сталлоне.

Но нашлись и такие фанаты, которые поддержали поседевшую звезду боевиков.

"Вперед, Рокки!", "Старик, ты очень крут!", "Продолжай бороться. Ты меня вдохновляешь!", "Ты молодец", - написали они в комментариях под обращением 73-летней звезды Голливуда.

Ранее мы рассказывали о том, что у звезды Голливуда Сильвестра Сталлоне нашлись корни в Украине. Так, мать знаменитого Рембо Жаклин Сталлоне в свое время узнала от сотрудников КГБ и Михаила Горбачева, что ее род напрямую связан с Одессой. Здесь появилась на свет и провела юность бабушка Жаклин — Роза Гитель-Лабович.

Семья Сталлоне имела в Одессе ткацкие фабрики и могли похвастаться роскошной недвижимостью в центре города. Что касается самого Сильвестра Сталлоне, то в 2010 году он лично приехал в Украину.

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