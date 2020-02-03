Известная украинская певица Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы", опубликовала в своем микро-блоге любопытное и откровенное видео
На кадрах артистка позирует в алом облегающем платье с внушительным декольте. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Каминской:
«Тучи , как лююююююди😂», - подписала артистка опубликованное видео. Стоит отметить, что поклонники до сих пор в замешательстве – Слава это на кадрах или же кто-то другой, а «новое» лицо под Славу – сделано с помощью каких-то фото- или видео спецэффектов:
«На травести Монро похожа😂»
«Сначала показалось что на фотошопе лицо Повалий подставили))»
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«Монро)) 😉»
«Что за дела»
«Дива просто)))»
На видео видно, как волосы артистки - кем бы она не была - Каминская или Монро - развиваются по сторонам, украинская знаменитость кокетничает на камеру и всем своим видом показывает "как хороша", томно глядя то в объектив, то вне его.
Ранее мы сообщали о том, что Каминская решила вспомнить свой сказочный отдых на Бали и похвасталась фото в пляжном наряде.
На новом опубликованном Славой снимке она предстала перед фанами в темной накидке по типу парэо, а также темных трусиках, вероятно, из комплекта купальника и стильной солнцезащите также темного цвета.
Волосы свои знаменитость распустила и позировала, скорее всего, на пляже. Помимо прочего, артистка сверкнула подкачанными ножками на фото:
«Хочу на Бали 😂где мой дельтаплан?😂...», - с юмором подписла свой кадр Слава.
Пользователи активно комментируют снимок знаменитости:
"просто Вау"
"Крутая"
"Посредственно"
"Офи*енная"
Напомним, Каминская оказалась в постели и рассказала о своих ночных шалостях
А еще Politeka сообщала, что Каминская в малиновом платье свела с ума дерзкой сменой имиджа
Также Politeka писала, что Каминская из «НеАнгелов» показала лишнее в экстремальном декольте