У американской актрисы Шеннен Доэрти диагностировали рак груди четвертой стадии

Об этом сама актриса рассказала в прямом эфире шоу «Доброе утро, Америка». По словам Доэрти, рак, с которым она боролось несколько лет назад, вернулся. Теперь у 48-летней актрисы диагностировали рак IV стадии.

«Через несколько дней или недель у меня будет 4 стадия, у меня снова появится рак, и поэтому я здесь», - отметила расплакавшаяся актриса.

Как известно, в 2015 году у Шеннен Доэрти диагностировали рак молочной железы. В 2016 году она перенесла мастектомию, позже химиотерапию и радиотерапию. После успешного лечения актриса сообщила о ремиссии. Однако спустя несколько лет рак снова вернулся.

«Это горькая пилюля, которую можно глотать разными способами. Я окаменела. Я очень напугана», - призналась актриса.

Добавим, что Доэрти подала в суд на своего бывшего менеджера Таннера Мэйнстейн как только узнала о своей болезни. По ее словам, менеджер неправильно оформил ее медицинское страхование, из-за чего она не получила должного лечения.

Новость о болезни и судебном разбирательстве вернула Доэрти на страницы газет, ведь звезда «Беверли Хиллз» и «Зачарованных» («Все женщины ведьмы» в украинском переводе) потеряла популярность еще в начале 2000-х, когда ее уволили из проекта «Зачарованные», а ее персонажа убили. Доэрти стала чаще давать интервью, появляться в различных ток-шоу и на мероприятиях.

В одном из интервью звезда рассказывала, что рак укрепил ее семейные отношения, они с мужем стали больше ценить друг друга и меньше ссориться. Кроме этого она поняла, насколько прекрасна жизнь. Доэрти призналась, что после лечения долго не могла принять свое изменившееся тело, но муж помог справиться ей с этой проблемой.

Отметим, что в 2019 году на экраны вернулся культовый сериал 1990-х «Беверли Хиллз», в котором к своим ролям вернулись многие актеры из оригинального сериала. Шеннен Доэрти не только вернулась к роли Брэнды Уолш, но и выступила исполнительным продюсером сериала.

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