Алису Фрейндлих наградили престижной в России премией «Золотой орел»

85-летняя актриса получила награду «За вклад в отечественный кинематограф». Это специальный приз, который вручают ежегодно в рамках кинопремии. Зал приветствовал звезду советских фильмов стоя. Под бурные аплодисменты ей вручи награду.

Фрейндлих была смущена. По словам актрисы, ее вклад в кинематограф не такой большой, как вклад кино в ее жизнь. Она вспомнила, что сниматься начала в довольно взрослом возрасте. До этого она была театральной актрисой.

Не обошлось без конфузов. Как только актриса зашла за кулисы, от ее статуэтки «Золотого орла» отпало крыло. Как сообщают российские СМИ со ссылкой на свои источники, Фрейндлих выругалась.

«Вот сволочи. Бракованную подсунули», – заявила звезда.

Леонид Ярмольник, который находился за кулисами, попытался рассмешить артистку, отметив, что каждый орел рано или поздно превращается в хромую утку. Режиссер Валерий Тодоровский, в свою очередь, пообещал Фрейндлих купить новую статуэтку.

Как известно, лучшим фильмом на кинопремии был признан скандальный фильм «Текст», в котором присутствовали откровенные сцены с российской актрисой Кристиной Асмус. Лучшим телефильмом был признан исторический фильм «Годунов».

Лучшим актером по версии «Золотого орла» был признан Александр Петров за роль в фильме «Текст», а лучшей актрисой – Виктория Мирошниченко за роль в фильме «Дылда».

Алиса Фрейндлих наиболее известна по роли в советском фильме «Служебный роман». Но это не единственная ее значимая роль. Она играла в таких фильмах как «Соломенная шляпка», «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Жестокий романс».

Актриса трижды была замужем. У нее есть дочка Варвара.

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