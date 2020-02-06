Голливудская актриса Джулия Робертс засветила татуировку на пояснице

Папарацци удалось тайком снять 52-летнюю актрису, когда она отдыхала в Мексике. На кадрах Робертс одета в миниатюрный купальник, который подчеркивает прекрасную фигуру Робертс. Когда звезда повернулась спиной к фотографам, они смогли разглядеть на ее пояснице татуировку.

Отметим, что однажды в интервью Эллен ДеДженерес Робертс признавалась, что у нее на теле много татуировок. По словам актрисы, она набила имена всех своих детей (у Джулии их трое), а также инициалы мужа кинооператора Дэниела Модера. Правда, Робертс не призналась, где именно она сделала эти татуировки. В другом интервью она рассказывала, что сделала тату с инициалами мужа еще до свадьбы. Он тоже сделал себе тату с инициалами Джулии.

«Мы были храбрыми или идиотами», - отметила звезда.

Джулия Робертс широко известна по фильму «Красотка» с Ричардом Гиром. Этот фильм сделал из нее звезду. Позже Робертс сыграла в десятках мелодрам, комедий и драм. Актриса продолжает активно сниматься по сей день. Последняя ее яркая роль – это роль матери в картине «Вернуть Бена». Также Робертс потрясающе сыграла мать необычного мальчика в фильме «Чудо». Кстати, звезда является обладательницей премии «Оскар» за главную роль в фильме «Эрин Брокович».

Интересно, что Джулия Робертс имеет не очень хорошую репутацию. Ее называют «красоткой с характером». При чем скверный характер никак не связан со звездной болезнью, потому что его Робертс начала проявлять еще до фильма «Красотка». В 1991 году она умудрилась поссориться со Стивеном Спилбергом. Отмечается, что Робертс постоянно чем-то недовольна, жалуется и капризничает. Кроме этого, она с трудом переносит на съемочной площадке других актрис. Поговаривают, что первая совместная сцена с Камерон Диас в фильме "Свадьба лучшего друга" чуть не закончилась потасовкой.

Напомним, что Джулия Робертс повторила образ из фильма «Красотка» и потрясла идеальными формами: «спустя 30 лет».

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