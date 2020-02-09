Прошло всего несколько месяцев после того, как 74-летний российский юморист Евгений Петросян и его 30-летняя помощница Татьяна Брухунова узаконили свои отношения, но поклонники уже ждут не дождутся пополнения в их семье

Как передает Politeka.net, на днях Брухунова поделилась в своем микроблоге в Инстаграм кадром, на котором, по мнению пристальных фолловеров, она выглядит слишком счастливой - к тому же с несколько загадочной улыбкой. Фанаты тут же предположили, что вся загвоздка в ее интересном положении.

"У вас будет дочка👍", - написала одна из пользовательниц.

"Серьезно? А когда?", - язвительно ответила ей жена Петросяна.

В переписку под этим комментарием подключились и другие фолловеры. По словам одного из них, долгожданное пополнение в семье произойдет летом, на что Татьяна ответила: "О, как! Спасибо. Буду хоть знать к чему готовиться. 😂"

Жена артиста добавила, что если следовать прогнозам "инстаграмных экспертов", то она уже как третий год должна быть на сносях.

Еще одна подписчица "напророчила" Брухуновой и Петросяну сына:

"а я думаю у вас будет сын! Не знаю когда , но именно сын :)) и вообще, вы такая счастливая на этом фото, что волей не волей люди начинают думать возможности, что вы в положении.. просто ваши глаза очень довольные! Но мне все равно, что у кого, главное- так держать- всегда с улыбкой и позитивом, как вы умеете! 😘"

Отметим, у Петросяна есть дочь - Викторина, родившаяся в 1968 году от первой жены юмориста - младшей сестры балерины Викторины Кригер, чье имя общественности неизвестно.

Ранее мы сообщали, Брухунову недавно разнесли в соцсети за мешковитый наряд. Она предстала на фото в джинсах-кюлотах, рубашке в клетку и замшевых ботинках на плоской подошве. Фолловеры спросили у нее, почему она не носит каблуки. Ответ Брухуновой ошеломил. Оказывается, она перенесла операцию на венах, и медики запретили ей "шпильки".

"А вы ходите на каблуках?" - "После операции на венах нет. Каблуки запрещены строго минимум на 3 года... Мне очень повезло и операцию провёл лично Андрей Николаевич Бегма (создатель Медицинского центре А.Н.Бегмы в Москве, - прим.ред). С его легкой руки все зажило очень быстро. Но осталось множество тонкостей о которых нужно помнить".

Напомним, любовница Петросяна оказалась владелицей элитного имущества.

Как сообщала Politeka, фанатов напугало новое фото Петросяна, чья любовница ждет ребенка.

Также Politeka рассказывала, что у Петросяна нашелся наследник «на стороне».