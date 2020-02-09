Популярная российская телеведущая и звезда программы «Орел и Решка» Настя Ивлеева показалась в обновленном образе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Эй, Богданов, что-то мне подсказывает, что твоему таланту уже тесно в России», - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах Ивлеева позирует с черными волосами и ярком платье, которое накинуто на голое тело. Несмотря на то, что кадры она опубликовала у себя на странице, что-либо сказать ее поклонники не смогли – комментарии были закрыты.
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Как сообщалось ранее, телеведущая Настя Ивлеева поучаствовала в откровенной фотосессии. Популярная телеведущая и блогер решила кардинально сменить имидж и примерить откровенный бельевой наряд.
Так на новых опубликованных фото артистки, она красуется на камеру с короткими "блондинистыми" волосами и показывает свое лицо с излишком, по мнению многих ее поклонников, макияжа вблизи. На фото видна также фигура артистки, а свои подкачанные ягодицы звезда ТВ оголила, надев бельевой боди оттенка "фламинго".
Кадры получились эффектными, фаны в комментариях под постом высказали свое восхищение красотой артистки, некоторые посчитали, что такая прическа, как на фото - Анастасии абсолютно не идет.
Напомним, что ведущая «Орла и Решки» засветила подкачанные ягодицы.
Как сообщала Politeka, Элджей сделал Ивлеевой интимный подарок.
Также Politeka писала о том, что Настя Ивлеева отказалась от женственного образа.