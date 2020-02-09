Американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на публике в откровенном наряде

Фото с мероприятия звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Джей Ло засветилась на красной дорожке в ярком молодежном платье с блестками и с короткой стрижкой. Помолодевшую красотку из Голливуда не узнать: она покрасила волосы, сделала удлиненное каре, а также сменила дерзкий вызывающий стиль на молодежно-девчачий.

«Спасибо Film Independent Spirit Awards за мою лучшую женскую роль второго плана за мою роль в Стриптизершах», – отметила она.

Жгучая латиноамериканка поразила своим луком: длинная юбка ярко-розового цвета, блестящий вверх с пайеток в виде свитера с горлом, клатч в тон юбке, также с блестками, макияж карамельного цвета и темный акцент на глазах. Портретное фото поразило поклонников звезды, ведь на ее лице не видно ни одной морщины в ее 50 лет!

Пост актрисы собрал больше двух миллионов отметок мне нравится меньше, чем за сутки.

Напомним, что ранее Дженнифер Лопес выбрала для выхода в свет черное платье с глубоким декольте, которое начиналось чуть выше живота. Откровенный наряд подчеркнул изящные формы актрисы. Благодаря фасону платья Лопес выглядела безупречно. Наряд она дополнила сдержанной прической в стиле 1920-1930-х годов.

Пользователи сети оценили внешний вид артистки. За короткое время пост Лопес набрал 1,3 млн лайков.

«Очень элегантно», «Королева», «Легенда», «Люблю этот взгляд», «Ты невероятна. Джей Ло – моя любимая актриса», «Ох уж этот взгляд», «Я хочу жениться на тебе», - пишут пользователи сети.

Напомним, что на арене Hard Rock Stadium в Майами прошел финал национального чемпионата по американскому футболу Супербоул-2020. Игру смотрели более 100 миллионов человек. Публику развлекли приглашенные звезды мирового масштаба: певицы Дженнифер Лопес и Шакира. Звезды исполнили свои хиты, и устроили зажигательные танцы с большим количеством танцоров. Обе певицы успели поменять несколько нарядов и выступили великолепно.

Напомним, что Дженнифер Лопес и Шакира померились аппетитными формами: «лифчик тесноват».

Как сообщала Politeka, Джей Ло покрутилась на шесте и сверкнула упругим телом вместе с Шакирой.

Также Politeka писала, что 50-летняя Дженнифер Лопес обескуражила откровенными кадрами: «фигурка - огонь».