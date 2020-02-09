Известная украинская певица MARUV оголилась на фоне знойных джунглей

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды.

Артистка показала откровенные кадры, где она позирует в необычной локации, похожей на джунгли. Певица опубликовала три фотографии, на которых в разных позах и с разных ракурсов хвастается своей фигурой.

Так, на первом фото она присела на корточки, выпятив пятую точку на камеру в одних черных трусах от купальника. Сверху она накинула леопардовую кофточку с меха. Образ дополняют черные босоножки на шпильке и макияж роковой красотки: длинные стрелки, как носили египетские жрицы, а также четкие брови и нюдовая помада.

На втором фото певица позирует стоя, немного запрокинув голову, и скользя руками по телу вниз. Она показала свой черный купальник с завязками на животе и длинные, в меру стройные, ноги.

«Ты не последуешь за мной в джунгли?», – заигрывающе подписала она серию фото.

Поклонники же одарили комплиментами звезду в комментариях. Также некоторые раскритиковали Марув за синие волосы, которые делают любой ее образ курьезным, и за излишнюю пошлость в позах.

«Вот это хот фотки подъехали😸🔥», «Марув была намного интереснее с длинными и чёрными волосами. А сейчас похожа на тинейджера ,что-то не очень», «Сначала подумала, что кто-то словил писяющую в кустиках», «Максимально ни о чем», «Мда...Это выглядит не сексуально имхо», «Ну чет, так себе фото...», «Тю, ты приглашаешь чтоли? 😂 или уже рамок вообще не видишь...скоро ждем голый зад ну или перед...», «Вторая фотка огонь», «Однозначный лайк», «Тебе очень идёт синий», – отметили в сети пользователи.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

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