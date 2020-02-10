Недавно прославившаяся украинская певица MARUV, которая любит хвастаться откровенными танцами и удивлять необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.

В Инстаграм звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться различными жаркими моментами из своей жизни.Этот раз не стал исключением, сообщает Politeka.

После завершения отдыха в Дубае артистка принялась за работу, о чем активно оповещает в разделе Стори в Инстаграм.

Однако, не обходится и без курьезных кадров – к примеру, несколько часов назад звезда удивила пикантным видом с коллегой. На одних фото они позировали вместе, говоря в камеру. На других – звезда соблазнительно склонилась над артистом в маске. Одета Анна в темные колготки, короткое платье и обувь темного оттенка на тонком каблуке.

Поскольку кадры Анна представила в специальном разделе в Инстаграм, поклонники не смогли их прокомментировать.

До этого же артистка позировала в стильном образе. Для выхода в свет Анна надела черный свитер и короткую кожаную куртку, также на Анне можно заметить джинсовую-мини юбку серого цвета.

Образ она дополнила обычной повязкой с бантом, а главной изюминкой образа стали ботфорты черного цвета на массивной тракторной подошве.

Отметим, что ярко-синие волосы Анны неизменно привлекли к себе внимание. По мнению многих пользователей Инстаграм, артистка будоражит одним лишь видом.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

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