Отец известного российского певца Стаса Пьехи Пятрас Герулис живет в нищете

Об этом сам мужчина, который в молодости был популярным литовским джазовым музыкантом и театральным режиссером, рассказал в передаче «Ты не поверишь» на российском телеканале. Герулис пустил журналистов в свою старую захламленную квартиру и рассказал, что живет впроголодь.

Как известно, Пятрас Герулис – отец Стаса Пьехи. В 1980-х у него был роман с дочкой Эдиты Пьехи Илоной Броневицкой. В этом браке и родился Стас. Правда, пара рассталась через год после того, как родился сын. Герулис не принимал участие в воспитании ребенка и встретился с ним спустя долгое время. Стас попытался наладить отношения с отцом уже во взрослом возрасте.

68-летний Герулис рассказал журналистам, что живет очень бедно, а одно время даже ходил по помойкам в поисках еды. Мужчина питается в столовой для малоимущих. В его квартире беспорядок и антисанитария. Правда, одежда бывшей звезды выглажена и приготовлена для выхода в люди.

Отец Стаса Пьехи отметил, что ранее выступал и зарабатывал деньги, но после двух инфарктов пришлось оставить сцену.

«Было время, когда не было еды совсем, выживал. Ходил по мусоркам и искал там помидоры, баночку меда. Сейчас раз в день хожу в социальную столовую», - ошарашил журналистов мужчина.

Он также признался, что подружился с бомжами, которые позже ограбили его квартиру, украв телефон, компьютер и планшет. Мужчина добавил, что эту технику ему купил сын.

Кстати, сам Стас Пьеха в интервью рассказывал, что у его отца есть психические проблемы. Он пытался помогать ему деньгами, но Герулис тратил их на алкоголь. Добавим, что сам Стас тоже имел серьезные проблемы с алкоголем и тяжелыми наркотиками. Артист смог справиться с зависимостями, после чего открыл клинику комплексного лечения алкоголизма, наркомании и реабилитации.

Напомним, что Эдита Пьеха рассказала, как спасали внука Стаса: «Действовали жестко».

Как сообщала Politeka про трагедию у Стаса Пьехи: «Его изолировали».

Также Politeka писала, что убитый горем Стас Пьеха рассказал о беде в семье: «Покойся с миром».