Известная певица Алина Гросу продолжает удивлять подписчиков на своей странице новыми фото и видео

Так, певица, ставшая знаменитой еще в детстве, ошарашила своих поклонников очередными яркими кадрами, сообщает Politeka.

В этот раз звезда решила показать в разделе Стори целую серию кадров из отдыха в Вене, а также в тех местах, которыми любовалась и посетила несколько часов назад. При этом после Алина решила также показать и саму себя на фоне зимнего города с красивым видом. Как видно, перед камерой Алина появилась в симпатичном черном пальто с огромным воротником и поясом на талии.

Несмотря на зимнюю погоду, волосы певицы распущены и завиты, а на руках нет перчаток. Отметим также, что на всех фото нет супруга звезды, хотя о нем Алина обычно часто упоминает.

«Холодно, но душевнО❤️ Здравствуй, Вена! И доброй ночи, мои дорогие друзья 🤍🤍🤍 мы объелись сосисок и счастливы 😂🤪🤪🤪 А вы были в Австрии?) Что любите из местной кухни?) может какие места посоветуете?)))», – написала под одним из кадров Алина. Поклонники ожидаемо в стороне не остались.

Также Алина удивила сеть кадрами из гримерки, позируя в изящном тонком платье черного цвета. Певица выставила вперед ножки, показывая стройность своей фигуры. В подписи звезда ответила, что ждет от поклонников ответа на вопрос: какая из фото выглядит лучше.

Вот что написали пользователи сети Инстаграм:

«Обе хорошие, хотя одинаковые», «Какой-то взгляд не понятный Как из мрамора.В этом и прелесть. 👍💖», «Ти классная алина гросу», «Красотка💐❤️», «А есть вариант 3 ?», «КРАСОТКА твої всі фото шикарні❤❤❤», «😱жесть,так не природно(((».

Напомним, что откровенные фото Гросу всколыхнули сеть.

Как сообщала Politeka, Алина уже давно «не пчелка».

Также Politeka рассказывала, что Алина Гросу показала формы через откровенное декольте.