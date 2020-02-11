Дочь известной модели в 90-х Синди Кроуфорд Кайя Гербер не стесняется показывать свои природные данные
Кайя регулярно пользуется социальными сетями и обновляет фотографии в социальных сетях. Так, на одном из последних фото она позирует в блестящем топе с телефоном-раскладушкой в стразиках. На другом снимке Гербер показывает себя в душевой присняв толстовку или что-то подобное и показывает себя в бюстгальтере черного цвета и коротких шортах. Образ дополнила дочь Кроуфорд колготами. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
На еще одном фото Кайя показала себя в коротких шортиках и черном топе. Она сидела на маленькой платформе, а образ дополнила стильными ботинками.
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Фанаты регулярно пишут на страничке Гербер о том, что она очень сильно похожа на маму. К слову, на страничку дочери Кроуфорд подписаны 5,3 миллиона человек.
Ранее мы сообщали, что 20-летний сын легендарной супермодели Синди Кроуфорд Пресли Гербер набил татуировку на лице.
В пятницу, 7 февраля, на своей странице в Instagram звездный отпрыск опубликовал свою фотографию, на которой на его лице видна татуировка MISUNDERSTOOD («неправильно понял»), сделанная аккурат под правым глазом.
«Мама, прости», – подписал снимок парень.
Он также разместил видео, на котором запечатлен процесс создания татуировки. Делал ее знаменитый нью-йоркский тату-мастер Джонатан Валена, известный больше как Jon Boy.
Сообщалось, что супермодель Синди Кроуфорд взбудоражила поклонников откровенным фото.
На черно-белом снимке Кроуфорд позирует в одних лишь белых лосинах. Модель прикрывает обнаженную грудь одеждой на фоне деревьев.
На снимке знаменитость позирует с коротко стриженными волосами белого цвета.
"Момент блондинки", - лаконично подписала фото модель.
Напомним, Синди Кроуфорд засветила свои "вишенки" в купальнике
А еще Politeka писала, что дочь горячей модели 90-х встречается с парнем намного старше ее
Также Politeka сообщала, что полуобнаженная супермодель 90-х вывалила прелести в глубоком декольте