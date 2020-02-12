Известная певица Алина Гросу продолжает удивлять подписчиков на своей странице новыми фото и видео

Так, певица, ставшая знаменитой еще в детстве, ошарашила своих поклонников очередными яркими кадрами, сообщает Politeka.

В этот раз звезда решила показать в разделе Стори целую серию кадров из отдыха в Вене, а также в тех местах, которыми любовалась и посетила несколько часов назад. При этом после Алина решила также показать и саму себя на фоне невероятных произведений искусства.

Как видно, перед камерой Алина появилась в симпатичном черном платье, подчеркнувшем ее талию, такого же цвета ботинках и с повязкой на голове. Лаконичный образ Гросу дополнила легким макияже, с аккуратной укладкой. По мнению поклонников, образ звезды отлично сочетается с представленными рядом картинами, которыми залюбовалась звезда.

«Культурное насыщение😍🙌🏼❤️ Кто угадает моего любимого австрийского художника?☺️», – написала Алина под новыми кадрами в Инстаграм, чем заинтриговала поклонников.

До этого Алина решила также показать и саму себя на фоне зимнего города с красивым видом. Как видно, перед камерой Алина появилась в симпатичном черном пальто с огромным воротником и поясом на талии.

Несмотря на зимнюю погоду, волосы певицы распущены и завиты, а на руках нет перчаток. Отметим также, что на всех фото нет супруга звезды, хотя о нем Алина обычно часто упоминает.

«Холодно, но душевнО❤️ Здравствуй, Вена! И доброй ночи, мои дорогие друзья 🤍🤍🤍 мы объелись сосисок и счастливы 😂🤪🤪🤪 А вы были в Австрии?) Что любите из местной кухни?) может какие места посоветуете?)))», – написала под одним из кадров Алина. Поклонники ожидаемо в стороне не остались.

Напомним, что откровенные фото Гросу всколыхнули сеть.

Как сообщала Politeka, Алина уже давно «не пчелка».

Также Politeka рассказывала, что Алина Гросу показала формы через откровенное декольте.