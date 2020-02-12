Образы Ани Лорак вызывают массу обсуждений в сетях, люди делятся абсолютно разными мнениями

Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с поклонниками Инстаграм новыми снимками. Артистка покоряет фанатов своими образами, а также привлекает других пользователей, которые находят во внешности певицы изъяны, пишет Рoliteka.net.

В этот раз Лорак показала стильный снимок, на котором позировала в новом имидже.

При этом певица похвасталась не только нарядом, но еще и прической - звезда решила уложить волосы в мягкие локоны.

Отметим, позировала звезда в довольно необычных брюках с широкой штаниной, тонкой черной майке с неглубоким декольте и свободном пиджаке в клетку. Дополнила наряд звезда блестящими украшениями и ярким макияжем.

«Как всегда на стиле🔝», «Очень красива😍», «Шикарный образ ❤️», «Как у вас дела?))❤️», «Красавица !!!!❤️🥂🍾», «Красотка! С каждым днем все красивее! 😍❤️», «Шикарная😍», «Крута!», «Богиня❤️🌹», «Красивая 😍❤», – написали пользователи.

Также Каролина опубликовала фото, на котором позирует в свободном, несколько домашнем наряде.

Она позировала без макияжа, привычно нарядившись в удобную одежду, которую часто показывает в Стори. Так, артистка позировала в обычной дутой куртке с мелким геометричным принтом, темно-серые джинсы и массивные коричневые ботинки.

В подписи же Каролина заявила: "Сегодня будет наш вечер!", очевидно намекая на яркое начало приближающихся выходных. Пользователи сети в свою очередь не остались равнодушны и написали множество различных комментариев.

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