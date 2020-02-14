Недавно прославившаяся украинская певица MARUV, которая любит хвастаться откровенными танцами и удивлять необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.

В Инстаграм звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться различными жаркими моментами из своей жизни.Этот раз не стал исключением, сообщает Politeka.

После завершения отдыха в Дубае артистка принялась за работу, о чем активно оповещает в разделе Стори в Инстаграм. Однако это не мешает певице делиться архивными снимками, сделанными во время недавнего отпуска.

В этот раз звезда показала фигуру в черном купальнике с тонкими завязками на талии.

На одной из фотографий MARUV лежит на локтях в бассейне, серьезно смотря в камеру и выставив одно колено из воды. На втором же звезда задрала голову к камере с интересного ракурса. Таким образом фотограф подчеркнул острый «кошачий» взгляд артистки, макияж которой как раз и был сделан с акцентом на глаза.

По мнению многих пользователей, вышло довольно стильно и достаточно сдержано. Также пользователи сети отметили, что данный образ звезды – серьезный и чем-то даже холодный – выглядит довольно привлекательно.

При этом несколько недель назад Анна представила на странице в Инстаграм серию кадров в новом стиле. Так, MARUV показала себя с новым цветом волос. Артистка променяла пепельный цвет на ярко-голубой - настолько насыщенный, что вначале даже не бросается в глаза ничего другого.

А после Анна решила подогреть интерес к своей персоне и выставила в разделе Стори серию видео, снятых во время тренировки. Анна показала чудеса пластики и мастерство акробатики. Тренируясь на нереально высоких каблуках, девушка показала также и заметно похудевшую фигуру в черном обтягивающем костюме, подчеркнувшем ее формы.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

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