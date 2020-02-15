Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева продолжает удивлять яркими и позитивными образами, показывая снимки в Инстаграм

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя пикантном виде, пишет Politeka.

Как известно, недавно Надя вернулась со своего отпуска, который провела со своим супругом Владимиром Дантесом. По возвращению с отпуска звезда уже успела удивить новой сменой имиджа.

Дело в том, что певица постригла волосы и перекрасила их в более глубокий и насыщенный цвет. К слову, поклонники довольно часто бурно реагируют на жаркие кадры звезды. Многие фанаты любят делиться архивными кадрами звезды, которые им больше всего и понравились. К примеру, несколько яасов назад на фан-аккаунте появилось такое фото.

На фото певица в розовых штанах, кроссовках и белой кофте позирует сидя, как бы приготовившись к бегу. Поклонники, вполне естественно, не прошли мимо и засыпали Дорофееву комплиментами.

Не так давно артистка удивила кадрами в том самом новом имидже, который, по мнению многих поклонников, превратил звезду в мини-копию Билли Айлиш. Некоторые пользователи Инстаграм отметили некую схожесть между артистками.

На новом же видео Надя показала, как лежит в кровати, после чего в халате идет в ванную, а затем она показала, как наносит крем на лицо, одевается и красится. В конце, как всегда, не обошлось без чашечки кофе латте. Данный напиток является любимым у певицы.

"Всем хорошего дня", - пожелала знаменитость под публикацией. Поклонники тут же прокомментировали видео, заметив не только привычки Нади, но еще и кофейный напиток.

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