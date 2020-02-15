Знаменитая артистка поделилась кадрами, на которых показала себя в новом образе

Образы Ани Лорак вызывают массу обсуждений в сетях, люди делятся абсолютно разными мнениями

Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с поклонниками Инстаграм новыми снимками. Артистка покоряет фанатов своими образами, а также привлекает других пользователей, которые находят во внешности певицы изъяны, пишет Рoliteka.net.

В этот раз артистка решила похвастаться необычным видеороликом, позируя на сцене со время шоу-тура "The Best", где исполняет свои самые яркие хиты.

Так, артистка представила премьеру песни "Я бы летала", выйдя на сцену в брючном синем костюме свободного размера из массивных пайеток. Причем звезда продолжает это во время своего тура, каждый раз привлекая внимание к новым работам.

Также на показанном видео можно заметить еще несколько стильных нарядов звезды. К примеру, алое платье с блестками и пикантными вырезами по бокам. Поклонники под новым постом в Инстаграм звезды написали свои впечатления по поводу увиденного, а также рассказали об ожиданиях, связанными с новыми выступлениями.

Ранее мы сообщали, что Ани Лорак отменяет свое известное концертное шоу «Дива» и соло-концерты в разных городах РФ.

Многие сольные концерты артистки оказались под угрозой срыва, людям велят сдавать купленные на выступления билеты.

Организаторы говорят о «технических причинах» проблем с отменой концертов, но в сети активно муссируют тему о плохом самочувствии Каролины. В россСМИ сразу же вспомнили предыдущую, и единственную в карьере певицы, отмену концерта – тогда Лорак имела серьезные проблемы с почками.

Напомним, Лорак озадачила исхудавшим видом в платье из блесток

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