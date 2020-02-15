Бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко и мать его дочери американская актриса Хайден Панеттьери прибегла к кардинальной смене имиджа

Девушка решилась на короткую стрижку. Что из этого получилось, звезда показала в своем микроблоге в Twitter, передает Politeka.

Стилист актрисы Наоми Шлобода изменила цвет волос и прическу Хейден, придав образу той яркости и бунтарства.

«Спасибо моей девочке за эту бомбическую стрижку!», – подписала один из снимков Панеттьери.

Такая смена имиджа – уже вторая для звезды за последние несколько месяцев. В декабре прошлого года она решила распрощаться со своими длинными локонами и сменила медовый оттенок блонда на пепельный. Тогда над образом Хайден колдовал популярный среди звезд Голливуда стилист Леонард Загами.

Как позже парикмахер рассказывал журналистам, его знаменитой клиентке захотелось радикальных перемен. Что именно подтолкнуло девушку на этот шаг, доподлинно неизвестно. Одной из причин голливудские сплетники называют болезненный разрыв с бойфрендом Брайаном Хикерсоном, который позволял себе распускать руки.

Однако недавно в прессе промелькнула информация о том, что Хайден простила буйного возлюбленного, и пара снова вместе.

Ранее мы рассказывали, что после того, как бойфренд жестоко избил Панеттьери а мае прошлого года, Владимир Кличко отреагировал на инцидент, предложив матери своего ребенка помощь.

Однако в сентябре суд снял все обвинения с тирана, ведь актриса отказалась давать показания против Хикерсона, несмотря на то, что тот нанес ей телесные повреждения.

Мы также писали, что звезда редко видится со своей малышкой, которая ныне живет с отцом боксером Владимиром Кличко в Украине. Четырехлетняя дочь знаменитой пары по имени Кайя-Евдокия проводит больше времени с памой, чем с матерью.

Напомним, Кличко с дочкой засекли в зоопарке под Киевом, кадры слили в сеть: «На вертолете с охраной».

Как сообщала Politeka, бывшая невеста Кличко засветилась на яхте без одежды: горячие фото облетели сеть.

Также Politeka писала о том, что располневшую экс-невесту Кличко застукали с братом любовника: фото слили в сеть.