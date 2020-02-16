39-летняя певица Анна Семенович остро отреагировала на заголовки в СМИ по поводу ее лишнего веса и дала эмоциональный комментарий

Как передает Politeka.net, звезда обратилась к журналистам, поклонникам и общественности в своем микроблоге в Инстаграм. Анна обиделась на слова по поводу ее якобы "тройного подбородка и огромного пуза". Девушка призвала представителей СМИ к человечности (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

При этом Семенович поделилась скандальными кадрами, которые и вызвали бурю в сети, на которых представители СМИ узрели все ее "складки". Певица оправдывается тем, что просто один из снимков вышел неудачным, но ведь есть множество видео с того самого мероприятия, где она без всякого фотошопа, и видно, что с фигурой у нее все в порядке.

"Есть нормы приличия и как прекрасно, что в наше время есть Инстаграм и я могу с вами поспорить. Вы пишете , что у меня тройной подбородок и огромное пузо☺️ Я все понимаю , я не не модель от Армани, но я нормальная , здоровая и красивая женщина. Но у меня нет трёх подбородков , как вы меня выставили. У меня есть доказательство моей внешности на первых двух видео! На этих видео без фильтров видна вся я!.. Я смеюсь и одновременно мне больно, мы же люди и мы должны друг другу помогать , а не топить ! Любимые , кто со мной , за правду и добро ?👇🏼", - отозвалась артистка в соцсети.

Поклонники приняли сторону Анны, всячески поддерживая ее.

"Аня не расстраивайтесь.... Вы шикарная женщина, энергичная, весёлая, вас читать большое удовольствие...😍🔥"

"Настоящей львице все равно, что говорят серые мыши и облезлые кошки.... Не берите в голову. Прекрасно выглядите. Конечно льстить не буду не 18 лет, но девушка в любом возрасте хороша по своему. Платье сидит супер. А на фоне шикарной, пышной груди у человека никогда не может быть живота, по себе знаю😉😉😉😘"

"Браво!!! 👏👏👏 Какие правильные слова!!! "Мы же ЛЮДИ"!!! Давайте не будем забывать об этом!!!👍"

Напомним, что Анна Семенович полностью разделась и поразила влажными кадрами прямо в ванной: "Вот это вид!".

Как сообщала Politeka, Анна Семенович покрасовалась на камеру, засветив лишнее: «Постарела заметно».

Также Politeka писала, что Семенович выставила напоказ свое богатство: "Бомбическая прелесть".