42-летняя росийская телеведущая Анфиса Чехова удивила поклонников, показав себя с новой стрижкой и новым цветом волос
Как передает Politeka.net, звезда поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, похваставшись преображением. Теперь локоны слегка ложатся на плечи и заметно утратили рыжий цвет, став более русыми (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
По словам Чеховой, "каждая женщина должна сделать это, хотя бы раз в жизни!". Это она о внезапной смене имиджа.
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"Мы, с моим бессменным мастером решили рубануть половину моей длины и сделать стрижку «Капля» с Голливудской чёлкой! И, несмотря на то, что мой цвето-тип Осень, оттенок мы сделали весьма Холодный, потому что Теплый меня немного простит. Что скажете? Как вам мой новый причесон?", - подписала кадры Анфиса.
Поклонники неоднозначно отнеслись к изменениям во внешнем облике Чеховой. Некоторые отметили, что теперь знаменитость "стала как все", утратив свой уникальный шарм, то есть рыжую копну. Другие, наоборот, высказали мнение, что Анфиса помолодела и похорошела, и ей с такой стрижкой куда лучше, чем с прежней.
"Теперь стала как все одинаковые! С длинными вы были как фея из доброй сказки,а теперь Малефисента, надломленная женщина"
"красива как всегда! Но ваша всем полюбившаяся индивидуальность и ни на кого непохожесть исчезла на мой взгляд. Вернитесь😢😢😢"
"Волосы?????? Где ваши божественные волосы Анфиса!!?? Вам конечно все идёт, но мне как человеку который пытается отрастить волосы, очень очень жаль"
"Класс, тоже так хочу👌волосы все одной длины сзади?"
"Каждая женщина должна это сделать, а потом каждая женщина отращивает 😂"
"очень, очень красиво……вы классно выглядите в этом образе!"
"Анфиса очень круто!Тебе намного лучше так!!!"
"Все моложе и моложе , Анфиса). Но прекрасна😊"
"Первая мысль была, что Алсу на фото) но потом узнала 😍👍"
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