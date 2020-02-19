Недавно прославившаяся украинская певица MARUV, которая любит хвастаться откровенными танцами и удивлять необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.

В Инстаграм звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться различными жаркими моментами из своей жизни.Этот раз не стал исключением, сообщает Politeka.

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В этот раз звезда показала фигуру в черном кружевном корсете и темных спортивных брюках, дополнив образ привычными супер-высокими каблуками. Так, артистка ошеломила пикантными кадрами в Инстаграм, сделанными во время концерта в данном наряде. В разделе Стори певица практически поставила перед собой на колени одну из девушек и забавно позировала сверху, словно госпожа. 

Также отметим, что коллеги-танцовщицы певицы позировали в тоненьких и полупрозрачных нарядах и массивной обуви на высоких каблуках во время своего импровизированного мини-выступления в небольшом зале с фанатами.

При этом несколько недель назад Анна представила на странице в Инстаграм серию кадров в новом стиле. Так, MARUV показала себя с новым цветом волос. Артистка променяла пепельный цвет на ярко-голубой - настолько насыщенный, что вначале даже не бросается в глаза ничего другого.

А после Анна решила подогреть интерес к своей персоне и выставила в разделе Стори серию видео, снятых во время тренировки. Анна показала чудеса пластики и мастерство акробатики. Тренируясь на нереально высоких каблуках, девушка показала также и заметно похудевшую фигуру в черном обтягивающем костюме, подчеркнувшем ее формы. 

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

Еще мы писали, что MARUV спела на дне рождения знаменитого продюсера России.

Также politeka сообщала, что MARUV без одежды снялась в необычном виде и потрясла сеть

 