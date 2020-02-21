18-летняя дочь Синди Кроуфорд произвела фурор, появившись на подиуме в полуголом виде

Соответствующее фото Кайя Гербер опубликовала в своем Instagram, передает Politeka.net.

18-летняя супермодель Кайя решила пойти по стопам своей матери и сейчас представляет работы ведущих мировых дизайнеров.

Совсем недавно девушку пригласили на показ в Милане. Во время выхода Кайя Гербер надела белый двубортный пиджак на голое тело.

Яркий образ дочь Синди Кроуфорд дополнила плисированной мини-юбкой того же цвета, которая была еле видна из-под пиджака.

Стоит отметить, что с момента публикации фотографии прошло 19 часов и за это время набралось почти 180 тысяч лайков.

"Нет слов, ты шикарна", "Это любовь", "Невероятно красивые глаза", "Великолепно!", "Очень красиво", "Ты выглядишь великолепно!", "Просто идеал", - пишут поклонники в комментариях под постом 18-летней супермодели Кайи Гербер.

Стоит также напомнить, что Кайя Гербер пошла по стопам звездной матери и решила строить карьеру модели. Она с детства готовилась к этому, используя умения и связи Кроуфорд.

Уже в 10-летнем возрасте дочь Синди Кроуфорд приняла участие в показе «Young Versace». Затем участвовала в фотосессиях для модных журналов «Vogue», «Teen Vogue» и «Pop Magazine».

На подиуме Кайя Гербер дебютировала в 2017 году на показе коллекции Рафа Симонса для «Calvin Klein». После чего Кайя дефилировала для модных домов Marc Jacobs, Burberry, Alexander Wang, Coach, Prada, Chanel, Fendi, Moschino. Во время весенней недели моды 2018 выступила для дома Versace вместе с мамой.

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