Недавно прославившаяся украинская певица MARUV, которая любит хвастаться откровенными танцами и удивлять необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.

В Инстаграм звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться различными жаркими моментами из своей жизни.Этот раз не стал исключением, сообщает Politeka.

После завершения отдыха звезда приступила к активной работе и к концертам, но не забывает артистка также пополнять ленту Инстаграм новыми кадрами. В этот раз она рассказала об исполнении заветного желание – в ее доме появилась отдельная комната с отделкой под гардероб.

На фото звезда сидит в своей новой гардеробной в черном наряде и туфлх с крупными бантами. Слева от нее размещены стеллажи с обувью, а справа висят наряды.

"Hello Bitches. На днях сбылась одна из моих мечт, у меня появился гардероб!!!! Он маленький, но удаленький и конечно вещей, особенно костюмов, у меня очень много и это все богатство очень компактно уместили и организовали для меня.

@elvira_mislovskaya не один день разгребала мои завали и продумывала как все разместить в этой маленькой комнатке. Сейчас это моя маленькая уютная сокровищница где все на своих видных местах! Теперь чувствую себя бАгачкой, ведь ещё два года назад все мои вещи можно было поместить в один большой чемодан", - написала под новым постом звезда.

При этом несколько недель назад Анна представила на странице в Инстаграм серию кадров в новом стиле. Так, MARUV показала себя с новым цветом волос. Артистка променяла пепельный цвет на ярко-голубой - настолько насыщенный, что вначале даже не бросается в глаза ничего другого.

А после Анна решила подогреть интерес к своей персоне и выставила в разделе Стори серию видео, снятых во время тренировки. Анна показала чудеса пластики и мастерство акробатики. Тренируясь на нереально высоких каблуках, девушка показала также и заметно похудевшую фигуру в черном обтягивающем костюме, подчеркнувшем ее формы.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

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