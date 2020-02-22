Недавно прославившаяся украинская певица MARUV, которая любит хвастаться откровенными танцами и удивлять необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.

В Инстаграм звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться различными жаркими моментами из своей жизни.Этот раз не стал исключением, сообщает Politeka.

В этот раз звезда показала фигуру в черном кружевном корсете и темных спортивных брюках, дополнив образ привычными супер-высокими каблуками. Так, артистка ошеломила пикантными кадрами в Инстаграм, сделанными во время концерта в данном наряде. В разделе Стори певица практически поставила перед собой на колени одну из девушек и забавно позировала снизу, позволяя одной из танцовщиц погладить себя.

Постановка танца Анны выглядит весьма уникально и оригинально. Именно поэтому певица вызывает неизменный восторг среди поклонников. Тем не менее, поскольку новые кадры были представлены в разделе Стори, поклонники не смогли их прокомментировать.

После завершения отдыха звезда приступила к активной работе и к концертам, но не забывает артистка также пополнять ленту Инстаграм новыми кадрами. Анна рассказала об исполнении заветного желание – в ее доме появилась отдельная комната с отделкой под гардероб.

На фото звезда сидит в своей новой гардеробной в черном наряде и туфлх с крупными бантами. Слева от нее размещены стеллажи с обувью, а справа висят наряды.

"Hello Bitches. На днях сбылась одна из моих мечт, у меня появился гардероб!!!! Он маленький, но удаленький и конечно вещей, особенно костюмов, у меня очень много и это все богатство очень компактно уместили и организовали для меня.

@elvira_mislovskaya не один день разгребала мои завали и продумывала как все разместить в этой маленькой комнатке. Сейчас это моя маленькая уютная сокровищница где все на своих видных местах! Теперь чувствую себя бАгачкой, ведь ещё два года назад все мои вещи можно было поместить в один большой чемодан", - написала под новым постом звезда.

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