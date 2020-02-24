Знаменитость не стесняясь показала все на камеру

Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, а сейчас DJ NANA, показала свои умения в Инстаграм

На фото Настя позирует в спортивном зале перед зеркалом. Кумейко держится за поручень и стала на шпагат. В этот раз певица позировала в черном наряде. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Наслаждаюсь моментом", - подписала кадр Кумейко.

Фанаты не смогли оценить или написать комментарии к фото. Все из-за того, что Настя опубликовала кадр в сторис Инстаграма, где такие функции отсутствуют.

Ранее мы сообщали, что украинская певица Анастасия Кумейко (DJ NANA), она же экс-солистка Nikita, засветила загорелые ножки в мини-платье.

Певица опубликовала свежее фото на страничке в соцсети, на котором позировала в черном мини-платье необычного кроя с белыми камушками.

Образ звезды дополнял яркий макияж и наращенные ресницы. Волосы же она гладко зачесала назад.

«Хочу март и пионов», – подписала она фотографию.

В комментариях поклонники отметили ее красоту, а также добавили, что ей ждать осталось всего неделю.

«Давайте адрес, будут пионы!», «Прыгожая!», «Скоро, очень скоро», «Март пройдёт 😂 пионы завянут, а ты цветёшь каждый день 😍✌️ Меняю пионы, и Март на твой днк», «Дней через 7 и весна и пионы, и гормоны».

Сообщалось, что экс-Nikita без стыда засветила самое сокровенное в глубоком декольте.

Так, Кумейко элегантно разлеглась на диване в одном топе, который эффектно подчеркивает ее формы. Сама певица активно заигрывает на камеру. Как можно заметить, тело девушки прикрывает лишь красивая накидка.

Также стоит заметить, что кадры были сделаны в черно-белом цвете.

Напомним, горячая экс-Nikita без макияжа поразила рельефной фигурой в одной пижаме

А еще Politeka сообщала, что соблазнительная экс-Nikita поиграла прелестями в душе

Также Politeka писала, что горячая экс-Nikita еле удержала свое достоинство в мини-платье



