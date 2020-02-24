Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева продолжает удивлять яркими и позитивными образами, показывая снимки в Инстаграм

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя пикантном виде, пишет Politeka.

Надя появилась в компании коллег, с которыми участвует в "Лиге смеха" в этом сезоне. Сама артистка в окружении молодых парней выглядит очень счастливо и довольной:

«Ох ребята! Сезон @ligasmeha будет жесть!! Не пропусти! И счастлива вас познакомить со своей первой командой @lovikurazhh ! Молодые, драйвовые, перспективные и талантливые 🖤», – комментирует фото с молодыми артистами Надя.

Вот что ответили пользователи:

«Кто ждёт новый сезон лиги смеха с такими глазами 😍 ставьте 👍», «Лига Смеха ждала такую крутую команду и очень талантливого тренера❤️», «Это же спойлер. Нет?», «Один лучше другого, молодцы 😍», «Удачи Вам!! 😍❤️», «Класс очень ждём 🔥😍», «как команда называется?)», «вы везде возле парней😂😂😂😂😂😂😂».

Не так давно артистка удивила кадрами в том самом новом имидже, который, по мнению многих поклонников, превратил звезду в мини-копию Билли Айлиш. Некоторые пользователи Инстаграм отметили некую схожесть между артистками.

На новом же видео Надя показала, как лежит в кровати, после чего в халате идет в ванную, а затем она показала, как наносит крем на лицо, одевается и красится. В конце, как всегда, не обошлось без чашечки кофе латте. Данный напиток является любимым у певицы.

"Всем хорошего дня", - пожелала знаменитость под публикацией. Поклонники тут же прокомментировали видео, заметив не только привычки Нади, но еще и кофейный напиток.

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