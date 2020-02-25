Образы Ани Лорак вызывают массу обсуждений в сетях, люди делятся абсолютно разными мнениями

Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с поклонниками Инстаграм новыми снимками. Артистка покоряет фанатов своими образами, а также привлекает других пользователей, которые находят во внешности певицы изъяны, пишет Рoliteka.net.

В этот раз звезда решила показать небольшое промо-фото, сделанные специально к премьере нового клипа. Ролик на песню "Я бы летала" для Лорак сделал, как и многие предыдущие, известный украинский клипмейкер Алан Бадоев. Само видео должно выйти совсем скоро.

А вот на представленном кадре звезда в подобном образе позирует впервые. Стильный наряд, состоящий из свисающих полосок ткани и скрывающий фигуру звезды выглядел весьма непривычно на артистке. На вечернем фото также видно, что Каролина очень загорела, а на ее лице естественный макияж.

«Ну когда уже, Каролина 🙏🏻🙏🏻🙏🏻💕💕💕💕💕», «ОАОАОАОАОА 😻😻😻ЕЩЁ БОЛЬШЕ ЖДУ ❤️❤️❤️», «Самая лучшая ❤️, Очень жду в Украине», «17 марта 2014 года была наша последняя встреча 😍», «С детсво обожаю Ани❤️❤️❤️», «Какое фото😍 Как всегда сияете💥 Мы очень ждём премьеру, дорогая❤️ Уже безумно хочется увидеть клип😍🔥», «😍👑Красивая», – написали пользователи сети.

До этого артистка решила похвастаться необычным видеороликом, позируя на сцене со время шоу-тура "The Best", где исполняет свои самые яркие хиты.

Так, артистка представила премьеру песни "Я бы летала", выйдя на сцену в брючном синем костюме свободного размера из массивных пайеток. Причем звезда продолжает это во время своего тура, каждый раз привлекая внимание к новым работам.

Также на показанном видео можно заметить еще несколько стильных нарядов звезды. К примеру, алое платье с блестками и пикантными вырезами по бокам. Поклонники под новым постом в Инстаграм звезды написали свои впечатления по поводу увиденного, а также рассказали об ожиданиях, связанными с новыми выступлениями.

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