Образы Ани Лорак вызывают массу обсуждений в сетях, люди делятся абсолютно разными мнениями

Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с поклонниками Инстаграм новыми снимками. Артистка покоряет фанатов своими образами, а также привлекает других пользователей, которые находят во внешности певицы изъяны, пишет Рoliteka.net.

В этот раз знаменитая артистка поделилась новыми кадрами, на которых показала себя в необычном стиле и засветила «новое» лицо. Так, Каролина опубликовала небольшой ролик в разделе Стори, на котором позирует в домашнем наряде с новой стрижкой - Каролина снова решила отстричь челку.

Новый имидж звезды заметно омолдил её, придав ей несколько наивного и детского вида. Сама Каролина позировала в одном лишь стильном халате с цветным и крупным принтом, мило улыбаясь на камеру перед зеркалом и любуясь челкой и слегка завитыми волосами.

При этом звезда выглядит очень счастливо и радостно в гримерке, в которой и снимала данный мини-ролик. Отметим, несколько дней назад челку отсктригла Анна Седокова, удивив новым стилем.

До этого звезда решила показать небольшое промо-фото, сделанные специально к премьере нового клипа. Ролик на песню "Я бы летала" для Лорак сделал, как и многие предыдущие, известный украинский клипмейкер Алан Бадоев. Само видео должно выйти совсем скоро.

А вот на представленном кадре звезда в подобном образе позирует впервые. Стильный наряд, состоящий из свисающих полосок ткани и скрывающий фигуру звезды выглядел весьма непривычно на артистке. На вечернем фото также видно, что Каролина очень загорела, а на ее лице естественный макияж.

«Ну когда уже, Каролина 🙏🏻🙏🏻🙏🏻💕💕💕💕💕», «ОАОАОАОАОА 😻😻😻ЕЩЁ БОЛЬШЕ ЖДУ ❤️❤️❤️», «Самая лучшая ❤️, Очень жду в Украине», «17 марта 2014 года была наша последняя встреча 😍», «С детсво обожаю Ани❤️❤️❤️», «Какое фото😍 Как всегда сияете💥 Мы очень ждём премьеру, дорогая❤️ Уже безумно хочется увидеть клип😍🔥», «😍👑Красивая», – написали пользователи сети.

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