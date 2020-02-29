Российская балерина Анастасия Волочкова появилась с другой звездой Олей Бузовой

Как оказалось, девушки родились в один день, 20 января, только с разницей в 20 лет, передает Politeka.net.

Звезды записали видео, на котором рассказали, что встретились случайно на празднике Масленница. Далее девушки сообщили, что их дата рождения очень мощная и это можно заметить даже по фотографиям в Инстаграм. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Обе женщины улыбались, а в конце балерина поцеловала певицу в щечку: "Ого, совсем уже по-детски".

Данные кадры Волочкова обнародовала в своем Инстаграм.

Обе позировали в черных нарядах, только у Анастасии он был украшен золотыми вставками, а у Оли - золотой надписью. Кроме того, на Бузовой кроме футболки, можно заметить черный пиджак. Также певица дополнила образ украшениями в виде сережек-колец и тонкой цепочки.

Обе российские знаменитости выглядели хорошо.

"Встреча рождённых в один день😊 20 января!🌺", - подписала видео балерина.

За 14 часов кадры посмотрели более 85 тысяч человек.

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Напомним, Анастасия Волочкова приоткрыла завесу личной жизни в эфире на радио. Как оказалось, артистка готовится к свадьбе.

Звезда в Инстаграм пожаловалась, что с таким плотным графиком, ей некогда даже поесть, и показала кадры с куриными и перепелиными яйцами, а также овощами, которые ей прислали из супермаркета.

Недавно стало известно, что Волочкова запланировала свадьбу на 20 сентября. Торжество должно пройти в Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки, где, по словам звезды, "очень красиво и романтично".

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Звезда была в яркой короткой пачке, ее образ завершло украшение на голове.

Балерина улыбалась, садясь на шпагат, а также просто позируя стоя. Анастасию завалили белыми розами - это ее любимые цветы. Выглядит Волочкова довольной и счастливой.

"Это был аншлаг!😊👍 И нашим участницам замечательным спасибо!", - написала она.

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