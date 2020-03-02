Звезда Инстаграма Алена Омович отправилась на отдых за границу и забросала сеть откровенными фото с пляжа

В социальной сети Инстаграм набирает популярности 25-летняя модель из Горловки Алена Омович. Девушка сделала себе множество пластических операций и полностью «перекроила» свою внешность. Силиконовый бюст и попа, накачанные ботоксом губы и много другое - всё это она с достоинством демонстрирует в своем микроблоге, передает Politeka.

За выдающиеся формы ее уже окрестили украинской Ким Кардашьян.



Инста-дива много путешествует по различным заграничным курортам. На этот красотку занесло в Доминикану.

На новых снимках Омович примерила хищный наряд. Она позирует на фоне красивейшего морского пейзажа в разных соблазнительных позах.

Пикантные кадры будоражат фантазию и пленяют откровенностью. Модель покрутилась перед камерой, дабы дать возможность фанатам разглядеть все ее сочные места и насладиться открывшимся видом.

«1, 2 или 3? 💔 Контент с Доминиканы, не закончится ещё очень долго)», - подписала серию снимков модель.

Большинство пользователей восхитились пышными формами Алены, но также нашлись и те, которые раскритиковали модель - мол, она рекламирует не платье, а собственное тело.

Ранее Омович уже гуляла по пляжам Доминиканы в леопардовом наряде. Красотка покружилась на камеру в бикини и парео "звериной" расцветки, и ничуть не смутилась, когда озорник-ветер задрал подол.

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