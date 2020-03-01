Певица Мадонна угодила в неприятную ситуацию, которая чревата серьезными проблемами для ее здоровья
Певица травмировалась во время своего концерта во французской столице, пишет
Легендарная исполнительница Луиза Чикконе - Мадонна не смогла сдержать слез от боли, когда ей помогала подняться одна из танцовщиц ее шоу-балета.
Как известно, ранее певица получила травму колена, но решила не отменять выступления. Отмечается также, что парижские зрители были просто огорошены слезами легенды сцены и самим инцидентом, когда Мадонна рухнула на пол, выполняя танцевальные движения также. Теперь артистка передвигается с помощью костыля.
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Напомним также, 61-летняя Мадонна в очередной раз продемонстрировала поклонникам, на что способна в своем возрасте.
В социальной сети Instagram певица поделилась видеозаписью со своего концерта, сделанного зрителем в зале.
На записи звезда сидит в поперечном шпагате перед зрителями и сначала стучит микрофоном по сцене, а затем под восторженные возгласы публики начинает петь.
На ней черные шорты, колготки в крупную сетку, черный корсет, длинные кожаные перчатки и туфли на высоком тонком каблуке. Один глаз традиционно спрятан под «пиратской» повязкой.
Она обрадовала поклонников, что ее проблемы со здоровьем наконец прошли, и теперь самое время начинать подготовку к концертам в Филадельфии.
Напомним, Мадонна кардинально сменила имидж.
Как сообщала Politeka, Мадонна показала себя полностью голой.
Также Politeka писала, что новая стрижка Мадонны разъярила фанатов.