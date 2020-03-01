Певица Мадонна угодила в неприятную ситуацию, которая чревата серьезными проблемами для ее здоровья

Певица травмировалась во время своего концерта во французской столице, пишет The Daily Mail публикуя фото последствий инцидента для артистки. Во время недавнего выступления в Париже она упала со стула.

Легендарная исполнительница Луиза Чикконе - Мадонна не смогла сдержать слез от боли, когда ей помогала подняться одна из танцовщиц ее шоу-балета.

Как известно, ранее певица получила травму колена, но решила не отменять выступления. Отмечается также, что парижские зрители были просто огорошены слезами легенды сцены и самим инцидентом, когда Мадонна рухнула на пол, выполняя танцевальные движения также. Теперь артистка передвигается с помощью костыля.

Напомним также, 61-летняя Мадонна в очередной раз продемонстрировала поклонникам, на что способна в своем возрасте.

В социальной сети Instagram певица поделилась видеозаписью со своего концерта, сделанного зрителем в зале.

На записи звезда сидит в поперечном шпагате перед зрителями и сначала стучит микрофоном по сцене, а затем под восторженные возгласы публики начинает петь.

На ней черные шорты, колготки в крупную сетку, черный корсет, длинные кожаные перчатки и туфли на высоком тонком каблуке. Один глаз традиционно спрятан под «пиратской» повязкой.

Она обрадовала поклонников, что ее проблемы со здоровьем наконец прошли, и теперь самое время начинать подготовку к концертам в Филадельфии.

Напомним, Мадонна кардинально сменила имидж.

Как сообщала Politeka, Мадонна показала себя полностью голой.

Также Politeka писала, что новая стрижка Мадонны разъярила фанатов.