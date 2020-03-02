Звезда показала, за что ее любят мужчины

Популярная украинская исполнительница Надежда Мейхер, которая раньше входила в состав группы «ВИА Гра», показала роскошные формы в платье с вырезом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Мейхер позирует лежа в ванной в красивом платье, которое лишь подчеркивает ее природные формы.

«Хороша, чертовка», «вы огонь», «бомба», «Надя, как всегда, вы очаровательны», «красивая, капец», «вау, красоточка», «Эффектная женщина», «шикарная кошечка», - пишут они.

Ранее мы писали, что экс-солистка группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская подразнила поклонников соблазнительным образом.

Фотографию звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм. На фото Надежда стоит в длинном полосатом платье в полоску. Она задрала ногу, оголив ее и засветив свои широкие бедра. Узкое платье выгодной подчеркнуло пышную грудь певицы. На снимке Мейхер широко улыбается.

«Уже давно весна в душе, не смотря на время года...Уже давно любовь во мне, Нeвзирая на внешние невзгоды... Люблю!», - написала артистка.

За час снимок Надежды собрал более 2,2 тысяч лайков. Поклонники в восторге от весеннего образа женщины.

«Ты супер звезда...», «С первым днём весны вас Надя. Любовь с весной приходит», «Лучшая», - пишут пользователи сети.

Напомним, что горячая Надежда Мейхер потрясла своими "подружками" в экстремальном декольте: "Богиня".

Как сообщала Politeka, сочная Надя Мейхер закинула ногу на ногу в соблазнительной позе: "Мечта любого мужчины".

Также Politeka писала, что Мейхер приспустила платье и показала свое главное достоинство: "Дала жару".