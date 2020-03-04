Певица Надежда Мейхер-Грановская поделилась воспоминаниями об участии в коллективе ВИА Гра

Об этом пишет Politeka.net.

Артистка призналась, что с группой ВИА Грой, которой она посвятила несколько лет жизни, ее больше ничего не связывает.

Надежда Мейхер-Грановская не раз признавалась, что рада уходу из трио, ведь не сделай она тот судьбоносный шаг, то едва бы смогла реализовать свои таланты в рамках сольной карьеры

«Я иду своим путем, но благодарна за тот период времени», — заявила она в эфире Youtube-шоу.

Она также заявила, что окончательный разрыв с ВИА Грой произошел в 2006 году, когда руководитель проекта не захотел отпускать из группы эффектную брюнетку.

По словам Мейхер-Грановской, никто из бывших коллег так и не смог стать для нее близким другом. Певица редко видится и с остальными экс-солистками, но если им удается пересечься на светском мероприятии, то они обязательно обмениваются теплыми фразами.

Что касается братьев Меладзе, то с ними Надежда Мейхер-Грановская соблюдала дистанцию. По ее словам, продюсер и артистка никогда не выходили за рамки профессионального интереса.

«Они не оказывали мне знаки внимания. И не хотелось бы. Я верю в судьбу и во взаимную любовь. У меня нет потребности иметь рядом статусного человека. Для меня важно, когда отношения судьбоносные. Я — человек мистический. Даже если кто-то мне когда-то очень нравился, но я чувствовала интуитивно, что это не мой человек, то меня ничто не соблазняло. Любовь для меня первична», - резюмировала звезда в эфире шоу.

Ранее мы писали, что экс-солистка группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская подразнила поклонников соблазнительным образом.

Фотографию звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм. На фото Надежда стоит в длинном полосатом платье в полоску. Она задрала ногу, оголив ее и засветив свои широкие бедра. Узкое платье выгодной подчеркнуло пышную грудь певицы. На снимке Мейхер широко улыбается.

«Уже давно весна в душе, не смотря на время года...Уже давно любовь во мне, Нeвзирая на внешние невзгоды... Люблю!», - написала артистка.

За час снимок Надежды собрал более 2,2 тысяч лайков. Поклонники в восторге от весеннего образа женщины.

Напомним, что горячая Надежда Мейхер потрясла своими "подружками" в экстремальном декольте: "Богиня".

Как сообщала Politeka, сочная Надя Мейхер закинула ногу на ногу в соблазнительной позе: "Мечта любого мужчины".

Также Politeka писала, что Мейхер приспустила платье и показала свое главное достоинство: "Дала жару".