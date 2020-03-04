Украинская певица MARUV удивила резкой сменой имиджа, показав новую прическу в стиле "Мальвины"

На своей странице в разделе Стори в социальной сети Instagram звезда опубликовала фото, сделанные в стильном имидже - артистка позировала в кукольном образе, состоящем из клетчатого удлиненного пиджака, блестящих лосин и лаковых ботинок, сообщает Politeka.

Стоит отметить, что на странице Анны можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка часто удивляет сменами образов, не только в одежде, но и меняя прическу.

В этот раз певица показала новый стиль, который представила во время презентации нового фильма коллеги. Главной изюминкой стали длинные ярко-синие косички звезды, специально дополненные тоненькими по бокам для колоритности. При этом муж скандально-известной певицы появился на мероприятии в достаточно скромной одежде, также как и коллега Анны, позирующая вместе с ней в лифте перед презентацией.

Отметим, поскольку кадры были представлены в разделе Стори, поклонники не смогли прокомментировать новые снимки.

После завершения отдыха звезда приступила к активной работе и к концертам, но не забывает артистка также пополнять ленту Инстаграм новыми кадрами. Анна рассказала об исполнении заветного желание – в ее доме появилась отдельная комната с отделкой под гардероб.

На фото звезда сидит в своей новой гардеробной в черном наряде и туфлях с крупными бантами. Слева от нее размещены стеллажи с обувью, а справа висят наряды.

"На днях сбылась одна из моих мечт, у меня появился гардероб!!!! Он маленький, но удаленький и конечно вещей, особенно костюмов, у меня очень много и это все богатство очень компактно уместили и организовали для меня.

Сейчас это моя маленькая уютная сокровищница где все на своих видных местах! Теперь чувствую себя бАгачкой, ведь ещё два года назад все мои вещи можно было поместить в один большой чемодан", - написала под новым постом звезда.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

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